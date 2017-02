Conserver une mayonnaise maison

La mayonnaise commerciale se conserve des mois au réfrigérateur dans un contenant hermétique. Toutefois, selon le Partenariat canadien pour la salubrité des aliments, la mayonnaise maison ne se conserve qu’une semaine dans les mêmes conditions. Petit rappel : d’après le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) la mayonnaise commerciale ou la sauce à salade n’est pas un milieu propice à la prolifération de bactéries, étant donné son acidité élevée et le contenu en additifs alimentaires. Si une personne souffre d’une intoxication alimentaire à la suite de l’ingestion d’un sandwich aux œufs ou au poulet, il est loin d’être certain que la mayonnaise en est responsable. Quant à la mayonnaise maison dont le niveau d’acidité n’est pas contrôlé et pour laquelle il n’y a pas d’additif alimentaire, il vaut mieux la consommer le plus rapidement possible, car elle contient de œuf cru. Personnellement, je fais généralement de la mayonnaise maison quand je prévois en avoir besoin en grande quantité et je fais souvent la moitié d’une recette à la fois, pour un maximum de fraîcheur.