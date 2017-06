10 escapades (pas chères) à faire au Québec

Camping sur la batture

Vue imprenable sur le Saint-Laurent, sentiers panoramiques, splendides couchers de soleil… On part à la découverte du parc côtier Kiskotuk, qui met en valeur une bande littorale de près de 20 km entre Cacouna et L’Isle-Verte, dans le Bas-Saint-Laurent. Ce parc naturel habité englobe la réserve nationale de faune de la baie de L’Isle-Verte, l’une des plus importantes battures du fleuve, fréquentée par une grande diversité d’oiseaux. Pour profiter à fond de la richesse de cette faune et de ces paysages, on séjourne sur l’une des nouvelles plateformes de camping nichées sur la montagne, en location pour aussi peu que 30$ la nuit. L’accès aux sentiers est gratuit.