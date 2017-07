10 livres pour se prélasser cet été

L’illustré

Une longue canicule, d’Anne Villeneuve, Mécanique générale, 108 pages

Premières cases

« Allez !!! Allez, Marie ! Saute ! »

L’histoire

Marie, c’est Marie-Hélène, jeune Madelinienne extatique à l’idée de s’installer « sua grande terre », à Montréal. Malgré ses grands rêves et son précieux cellulaire (et peut-être même à cause d’eux), son arrivée sera brutale. Voici le récit d’un nouvel enracinement, dans une métropole trempée de sueur et peuplée d’âmes esseulées qui ne demandent qu’à se croiser.

L’auteure

À 50 ans, Anne Villeneuve signe ici sa première bande dessinée. Elle est auteure et illustratrice de plusieurs livres pour enfants, dont L’écharpe rouge (Les 400 coups), Prix du Gouverneur général en 2000.

Pourquoi le lire

Pour la légèreté générale de l’histoire, malgré la lourdeur caniculaire et le passé tragique de Marie-Hélène. Pour l’intelligence du trait, qui s’approprie avec finesse l’espace visuel. Pour les cœurs qui se lient et se délient. [C.R.P.]