10 plantes envahissantes à bannir de son jardin

La salicaire commune

C'est l'une des plus jolies espèces de cette galerie de photos, mais c'est aussi la plus invasive. Une seule plante peut produire plus de 300 000 graines, et les rhizomes sont presque impossibles à faire disparaître complètement. La salicaire commune a envahi les zones humides, les fossés et les marais partout au Canada : elle détruit la flore indigène. Le manque de biodiversité qui en résulte peut avoir des conséquences écologiques importantes. Il a été démontré que même les variétés prétendument stériles vendues dans les centres jardiniers peuvent produire des graines et se répandre.