10 raisons de visiter le Japon cet hiver

1. Pour satisfaire sa curiosité gourmande

En plus de compter 160 000 restaurants (contre 40 000 à Paris), Tokyo est la ville qui possède le plus grand nombre d’étoilés Michelin au monde. Pas étonnant que la capitale nipponne soit une des destinations favorites des amoureux de bouffe!

Ceux-ci aimeront notamment le célèbre marché de poissons de Tsukiji, où se tiennent les fameuses enchères de thon: dès l’aube, des visiteurs triés sur le volet s’y pressent pour acheter du poisson à la criée. Ces ventes sont ouvertes aux spectateurs, mais il faut faire la file aux petites heures du matin pour s’assurer une place. Autrement, l’heure du lunch est parfaite pour y manger une bouffe authentique et tout à fait fraîche au cœur de la foule bourdonnante.

Le soir venu, on essaie le Gonpachi. Situé dans le chic quartier Roppongi, ce restaurant où les sushis fondent dans la bouche a servi d’inspiration à Quentin Tarantino pour une scène mémorable du film Kill Bill.

Et on ne part surtout pas de Tokyo sans avoir goûté aux soupes ramen! Il y a des centaines d’adresses dispersées aux quatre coins de la ville; on s’aventure donc sans trop regarder. Peu importe les nouilles qu’on mange au Japon, elles battront celles qu’on aurait mangées à la maison !