10 raisons de visiter l’Espagne et le Portugal cet été

1. Pour voir et vivre Barcelone (Espagne)

S’il y a un endroit qui mérite de figurer sur notre itinéraire de voyage, c’est Barcelone. Capitale de la Catalogne et ville débordante de culture et de charcuteries (!), Barcelone a de quoi divertir ses visiteurs.

La Rambla Avenue emblématique de la ville, La Rambla est une artère prisée des Barcelonais et des touristes en promenade. Et avec raison! Construite sur le lit de l’ancien ruisseau d’en Malla, La Rambla fait 1,2 km et mène de la place de la Catalogne jusqu’au port, où l’on peut admirer une statue de Christophe Colomb en pierre et en cuivre. La large promenade piétonnière est impressionnante et il est possible d’y acheter le journal, de petits souvenirs faits à la main, des fleurs fraîches et des gourmandises.

Gràcia D’abord village, Gràcia est devenu un quartier de Barcelone en 1897. C’est un incontournable pour les voyageurs qui désirent plonger dans une autre facette de la ville. Surtout reconnu pour son côté artistique et multiculturel, il présente de nombreuses boutiques d’art, de déco et de vêtements, mais aussi d’excellents restaurants. Passez par la Plaça del Sol où les gens se donnent rendez-vous pour boire un verre et s’amuser.

Gràcia est également connu pour son festival Festa Major qui a lieu chaque année en août. Haut en couleur, cet événement est l’occasion de décorer les rues. Et le résultat est spectaculaire!

Gotic Le quartier gothique de Barcelone est situé là où se trouvait jadis un village romain. Il a été reconstruit au Moyen Âge, d’où sa signature architecturale unique. Il est constitué de petites rues étroites qui créent une sorte de labyrinthe. S’y orienter représente un véritable défi!

(La version originale de ce reportage a été publiée le 29 juin 2016)

Sur la photo: La statue de Christophe Colomb connue sous le nom de Monument a Colom.