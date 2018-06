Les crevettes de Matane

C’est quoi: on apprécie cette crevette nordique pour sa petite taille et son goût délicat. Elle est pêchée dans les eaux froides et profondes du golfe du Saint-Laurent, et on la déguste d’avril à octobre.

On aime: découvrir la Matanie en kayak sur les flots bleus du Sentier maritime du Saint-Laurent, avant de savourer ses fruits de mer sur la terre ferme.

On cuisine: des rouleaux de printemps aux crevettes nordiques.