20 sites impressionnants à voir une fois dans sa vie

Accessible seulement par sept portes consécutives, le Fort de Chittorgarh est le plus important de l’Inde et situé dans l’ancienne capitale d’un clan Rajput, classe supérieure connue pour son héroïsme et ses sacrifices. De fait, femmes et enfants pratiquaient le Jauhâr, préférant se jeter dans les flammes d’un bûcher plutôt que de tomber aux mains de l’ennemi.