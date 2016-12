28 tendances pour 2017

Soyons hygge

C’est un sentiment de bien-être axé sur la convivialité et la simplicité. Inspiré par le long hiver scandinave, cet art de vivre se trouve maintenant sous tous les toits et à tous les coins de rue de Copenhague – un chocolat chaud, un souper au resto, une balade en famille, une petite laine au coin du feu… Contrairement au cocooning, confort casanier et solitaire, le hygge (prononcer hou-ga) se vit en groupe. Pas étonnant que les Danois soient les champions du bonheur ! Ça arrive bientôt chez nous…