4 camions de bouffe de rue, 4 recettes à essayer

Lucille’s

« La brasserie du même nom, rue Sainte-Catherine Ouest, et le Oyster Dive, avenue Monkland, figurent parmi mes restos favoris pour les huîtres et autres fruits de mer apprêtés sans façon… Mais leur guédille au homard est encore plus délicieuse quand on la mange dehors, à côté du camion décoré de sirènes façon sixties. » – Anne-Marie Withenshaw



C’est quoi? À la suite d’un incendie qui a ravagé le restaurant Lucille’s en mars 2012, l’équipe du resto décide de prendre la route, afin d’offrir fruits de mer et viandes fraîches aux gourmands qui croisent son chemin.

On y va pour manger quoi? Une délicieuse guédille au homard, un taco de poisson croustillant et de savoureuses côtes levées BBQ!

Facebook : Lucille’s Oyster Dive

Twitter : @oysterblood

Instagram: @oysterblood

Site web