Libérer les fenêtres

On a de petites fenêtres? Alors on les maximise! Pas besoin de rideaux qui empêchent parfois jusqu’à la moitié de la lumière de pénétrer dans la pièce. On opte plutôt pour des toiles qu’on laisse relevées toute la journée et qu’on baisse le soir venu.

Photo: @parkcityblindanddesign