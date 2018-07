Anne-Marie Withenshaw: mes 4 festivals préférés

1. Coup de blues!

Le Festival international du Blues de Tremblant fête son quart de siècle. En tant que porte-parole, j’y passerai 10 jours en famille à profiter de sa centaine de spectacles gratuits, au cœur du village piétonnier. Du 6 au 15 juillet, Mont-Tremblant.

2. On s’éclate dans Charlevoix

Dumas s’est déhanché dans un dépanneur bondé, Alaclair Ensemble a rappé sur le toit d’une voiture vintage. La série de spectacles «Les imprévisibles», présentée dans le cadre du Festif ! de Baie-Saint-Paul, se déroule dans des endroits tous plus inusités les uns que les autres et fait la renommée de ce festival qui ne pourrait pas mieux porter son nom ! Patrick Watson, Milk & Bone et Loud s’y produiront, entre autres pointures. Du 19 au 22 juillet, Baie-Saint-Paul.

3. Une île en musique

Je n’ai jamais raté une édition du Festival musique et arts Osheaga. Chaque année, je fais provision de nouveaux souvenirs sous les arbres du parc Jean-Drapeau, au pied d’une Biosphère illuminée. Pour cette 13e édition, ce pourrait bien être au son de Florence + The Machine, de Dua Lipa et d’Anderson Paak & The Free Nationals. Du 3 au 5 août, parc Jean-Drapeau, Montréal.

4. La musique du monde en Gaspésie

Les Trois Accords, Cœur de Pirate et la hip-hoppeuse cubaine La Dame Blanche sont quelques-unes des têtes d’affiche du Festival Musique du bout du monde. Une expérience unique: au lever du soleil, les chants de gorge du groupe Alash, originaire du sud de la Sibérie, résonneront sur les falaises du cap Bon Ami, tirant du sommeil quelque 700 festivaliers dès 4 h 45. Du 9 au 12 août, Gaspé.

