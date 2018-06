Anne-Marie Withenshaw: mes trois terrasses préférées

Le secret bien gardé

C’est celle qui épate mes amis en visite à Montréal, celle où je célèbre mon anniversaire. Cette terrasse est située dans une petite cour intérieure qu’on ne voit pas, à moins de se glisser jusqu’au fond du resto. On y sert une excellente cuisine italo-méditerranéenne signée Danny Smiles, un chef au nom aussi jovial que l’ambiance de ce bijou du Vieux-Montréal. Le Bremner, 361, rue Saint-Paul Est, Montréal

Un coin festif

On sait à quelle heure on se donne rendez-vous à la terrasse du Agrikol, mais on ne sait jamais quand on la quittera ! Dans la cour du resto de Régine et Win d’Arcade Fire, on enfile les ti-ponchs au Barbancourt en grignotant des spécialités haïtiennes et on danse au son du kompa jusqu’à tard dans la nuit. Agrikol, 1844, rue Amherst, Montréal

Le rendez-vous des VIP

Pour profiter d’une vue 360° de la Ville Reine, on monte au 16e étage du 627, rue King et on joue les superstars chez Lavelle. L’immense terrasse de 16 000 pieds carrés compte trois piscines, deux bars, un resto français et une faune branchée (allo Drake !). La cuisine du chef Romain Avril demeure fine et fraîche en dépit de la démesure de l’endroit. Et les brunchs sont sublimes. Lavelle, 627, rue King Ouest, Toronto

