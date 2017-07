Bouffons MTL: nos coups de cœurs à essayer

Le festival Juste pour rire bat son plein jusqu’au 30 juillet et, tant qu’à s’y dilater la rate, on en profite aussi pour s’y remplir la panse à Bouffons MTL. Ce village gourmand éphémère, situé sur l’esplanade Clark du Quartier des spectacles, accueille près d’une quarantaine de kiosques où manger et boire. L’équipe de Châtelaine n’a pu résister à l’appel gourmand et vous livre ses coups de cœur.