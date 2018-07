Catherine Proulx-Lemay parle d’Edmond, la pièce de théâtre de l’été

L’histoire

« On relate une période de la vie de l’écrivain et dramaturge Edmond Rostand alors qu’il est peu connu. Un jour, son amie Sarah Bernhardt lui présente le comédien Coquelin, qui lui commande une pièce qui deviendra Cyrano de Bergerac. Rostand est persuadé que ce sera un échec… » Et pourtant !

Ses rôles

Catherine n’incarne pas un rôle, mais bien cinq, dont Sarah Bernhardt. « Je joue un extrait de tragédie et, oui, je vais lyyyyyrer. [Rires] J’ai regardé des films sur YouTube pour l’étudier. Me transformer, trouver des particularités à chaque personnage, ça me stresse plus que d’incarner la Divine Sarah. »

La mise en scène

« Ça bouge ! C’est un show physique, avec des acteurs qui sont toujours sur le qui-vive. Le texte est bien écrit, très drôle. Avec, à la mise en scène, le grand Serge Denoncourt, ce sera un pur divertissement ! »

Edmond, au Théâtre du Nouveau Monde, dans le cadre du festival Juste pour rire, dès le 26 juillet.»

À lire aussi: Juliette Gosselin: la belle de Ricardo dans 1991