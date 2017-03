Céline: pourquoi on l’aime

1. Sa voix



D’abord, l’évidence: Céline a une voix absolument incroyable. Elle continue de s’entraîner et d’entretenir son instrument avec grand soin, allant parfois jusqu’à garder le silence durant des semaines. Quand on songe à ses obligations professionnelles (quatre à six spectacles par semaine à Las Vegas d’ici le mois de juin, puis une tournée européenne qui la tiendra occupée tout l’été) et à ses ennuis de santé passés (elle a, à quelques reprises, souffert d’inflammation aux cordes vocales), on la comprend. Force est de constater que tous ses efforts portent leurs fruits.