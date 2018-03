Chocolats de Pâques: où trouver les meilleurs (et les plus beaux!)

La Fée Gourmande

Si on passe par Kamouraska, une visite à La Fée Gourmande s’impose. Les ganaches délicates mettent en valeur le chocolat fin à haute teneur en cacao. On se laisse tenter par les fruits et les noix enrobés de chocolat et les jolis «ensembles à pêche», des chocolats en forme de poisson.

65-C, avenue Morel

Kamouraska

lafeegourmande.ca