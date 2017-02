Du crédit? Avec intelligence svp!

Père de deux adolescents, Michel Lebœuf leur a souvent expliqué que la carte de plastique qu’il utilise pour faire ses paiements en magasin, ce n’est pas de l’argent qui tombe du ciel. « Mais je me suis rendu compte que mes enfants comprennent mal le concept du crédit », dit-il.

Il n’est pas le seul parent à faire ce constat. Catherine L’Heureux Savoie, animatrice en éducation financière à l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Est de Montréal, remarque dans ses formations que beaucoup d’élèves et de jeunes adultes ne saisissent pas toutes les notions entourant le crédit. « Plusieurs ne réalisent pas qu’en achetant un bien de cette façon, ils pourraient au bout du compte débourser une plus grande somme en intérêts que pour le bien lui-même. »

Ça s’apprend

Le problème, c’est que les questions financières sont peu abordées dans les familles. « Au Québec, il est encore plus tabou de parler d’argent que de relations sexuelles. On dirait que les parents manquent de confiance en eux pour aborder les enjeux des finances personnelles avec leurs enfants », dit Marie Lachance, professeure en sciences de la consommation à l’Université Laval.

Pourtant, leur inculquer de bonnes bases dès leur plus jeune âge peut réduire les risques qu’ils tombent dans la spirale de l’endettement une fois adultes. « On doit leur donner des outils afin qu’ils puissent bien naviguer dans un monde où le crédit est très, voire trop facilement accessible », fait valoir Catherine L’Heureux Savoie. Comment ? À l’aide d’images simples. « J’utilise souvent l’exemple du prêt d’un vêtement. Si l’on emprunte un jean à un ami, il va falloir le lui remettre. Le crédit, c’est la même chose, le prêteur ajoute des intérêts pour avoir été privé de cet argent… »

Se bâtir un crédit

Sur les campus, les institutions financières sollicitent les jeunes afin qu’ils se procurent une carte de crédit. L’argument-choc des représentants : elle permet de se bâtir un crédit – ce qui n’est pas faux. Mais qu’est-ce qu’un dossier de crédit ?

« C’est comme un bulletin financier qui nous suit tout au long de notre vie », précise Catherine L’Heureux Savoie. On obtient une bonne note si l’on rembourse ses dettes à temps, mais si on accumule des retards, le pointage chute. À noter qu’un retard en lien avec un compte de télécommunications affectera négativement le dossier de crédit, ce qui est très fréquent chez les jeunes.

Détenir une carte de crédit aussi tôt (il est possible d’en avoir une à 16 ans) est donc une arme à double tranchant. En l’utilisant comme il faut, on obtient tous les avantages d’un mode de paiement facile tout en se constituant une bonne réputation. Par contre, si l’on surconsomme, on s’expose à l’endettement. Une erreur de jeunesse peut coûter cher, car le dossier de crédit conserve parfois l’historique des sept dernières années.

« Avec un mauvais pointage, les institutions financières peuvent refuser un prêt auto ou hypothécaire, ou alors exiger des frais d’intérêt plus élevés », prévient Cathy Simard, conseillère budgétaire à l’ACEF de Laval. De même, cela peut barrer l’accès à un appartement, les propriétaires de logement pouvant refuser de louer à quelqu’un qu’ils jugent à risque. Il importe par conséquent que parents et enfants discutent de ces enjeux avant qu’il ne soit trop tard.

