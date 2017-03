Le b.a.-ba du premier emploi

L’ARGENT ET VOTRE ENFANT

Votre ado veut voler de ses propres ailes et souhaite dénicher son premier boulot. Besoin d’un coup de main pour l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie ? Nous avons créé une foule d’outils, de conseils pratiques et d’activités éducatives pour vous permettre d’assister votre jeune et qu’il profite pleinement du fruit de ses efforts tout en évitant les pièges de la mauvaise gestion de l’argent.