Cité Mémoire: les projections extérieures à voir à Montréal

Lancée l’an dernier en amont des célébrations du 375e, Cité Mémoire met notamment en vedette Guylaine Tremblay, Marie Tifo, Céline Bonnier, Fabien Cloutier, Bénédicte Décary, James Hyndman et Vincent Leclerc dans des tableaux relatant certains épisodes marquants de l’histoire de la métropole.

Se voulant un hommage aux bâtisseurs de la ville, la production vient de s’enrichir de quatre nouvelles animations colossales, à découvrir dès maintenant. Pour en profiter au maximum, on télécharge l’appli gratuite Montréal en Histoires (question d’avoir accès à un choix de parcours, à une carte 3D et à une mine d’infos), on se connecte au réseau MTLWiFi, on se munit d’écouteurs… et on part en balade à travers le temps.

