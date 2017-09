Et au pire, on se mariera: du livre au film

La maison aux esprits



Isabel Allende décrit les odeurs, les paysages, de façon telle que c’est comme si on les sentait et on les voyait pour vrai. Les héroïnes de cette saga familiale, qui se déroule en Amérique du Sud, sont des femmes fortes et extraordinaires. Quand je m’approprie le premier livre d’un auteur, j’aime lire toute son œuvre. J’ai appris des choses sur le Chili, mais aussi sur San Francisco, dans le roman Fille du destin. Au cours d’une vie, on n’aura jamais le temps de visiter tous les pays ; quand la description d’un endroit est efficace, on a l’impression de voyager.