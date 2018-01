Rattrapage télé: nos coups de cœur en rafale 

Lâcher prise

Synopsis: Valérie (Sophie Cadieux) est une carriériste qui gère sa vie personnelle et professionnelle au quart de tour. Jusqu’au jour où, n’y arrivant plus, tout éclate. Elle perd son emploi, sa réputation et sa maison.

Pourquoi on regarde: L’auteure Isabelle Langlois (Rumeurs, Mauvais karma) réussit à dépeindre l’épuisement mental avec une justesse déconcertante et un humour fracassant. Les personnages sont hauts en couleur et les répliques mordantes.