Salon du livre: les livres qu’on aime

Première phrase: «Contrairement à ce que ma voisine pincée et ses six chats pensent, ce n’est pas parce que j’ai eu de nombreux amants que n’importe quel homme peut entrer dans mon lit, tirer ma chevillette et me faire choir la bobinette.»

Mon appréciation: Je connais Mélanie Couture l’humoriste (et ancienne sexologue), et je suis ravie de la découvrir en tant qu’auteure. Sympathique et accessible, son franc-parler grivois se transpose bien à l’écrit. Son héroïne, Charlie, lui ressemble beaucoup à mon sens. Sa quête pour trouver LE partenaire de vie et fonder une famille – son clan — ne se fait pas en criant «ovulation!»… En prime, le récit est ponctué de petites, moyennes et grandes parenthèses remplies de gros bon sens qui font le plus grand bien à lire. J’ai bien rigolé et je vais assurément lire le premier tome, 21 amants – même si je n’ai pas lu les deux ouvrages dans l’ordre, j’ai compris et apprécié le deuxième quand même, il faut me donner un peu de crédit… Marie-Ève Gagné