Déco: un chalet chic au pied des pentes

Une maison de campagne qui n’ait pas l’allure d’un chalet en bois rond. C’est ce que souhaitaient Monique Sobey et Rob, son mari, quand ils se sont fait construire une résidence secondaire où profiter des week-ends de ski et des congés d’hiver avec leurs deux ados. « Nous voulions un refuge chaleureux, mais pas trop rustique, dit la proprio. Et un endroit nécessitant peu d’­entretien. »

Pour actualiser un cadre rustique, y intégrer des accessoires raffinés (tapis antique, lustre, objets dorés) ou encore des éléments qui contrastent par leur délicatesse, comme une table de verre.