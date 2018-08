Découvrir le Québec avec des personnalités qu’on aime!

Les Cantons-de-l’Est de Marie-Soleil Michon

Je les ai connus… Il y a plus de 30 ans. J’ai grandi à Saint-Hyacinthe, mais ma famille et moi, nous allions très souvent dans les Cantons pour skier à Sutton, Bromont, Orford ou Owl’s Head. C’est un terrain de jeu pour moi.

Pour moi, cette région, c’est… Le bonheur. Quand j’arrive sur l’autoroute 10, juste avant Granby, mes épaules baissent de deux pouces, ma respiration change… Je me sens en vacances.

J’y reviens toujours pour… Mille raisons! Au fil des années, je me suis bâti un itinéraire que je prends plaisir à parcourir. J’adore les paysages de plaines, les forêts d’arbres feuillus et les couchers de soleil dans les montagnes.

Un secret bien gardé du coin Le spa Eastman, qui est l’un des meilleurs au monde et que je fréquente depuis 20 ans. J’ai un petit côté gourmand «grano», et j’apprécie beaucoup la cuisine tonique de son restaurant. L’un des endroits où j’aime le plus me baigner est l’étang de l’établissement, situé en face du mont Orford.

Marie-Soleil Michon animera la sixième saison de Ça vaut le coût dès le 10 septembre, 19 h 30, à Télé-Québec.

Ses coups de cœur

La Fromagerie gourmande

52, boulevard de Bromont, Bromont

Pour sa poutine à la sauce au poivre. La meilleure au Québec, selon moi.

Marché public de Lac-Brome

48, rue Maple, Knowlton

Chaque samedi matin, de juin à octobre, on y trouve fruits et légumes frais, viandes, gourmandises et plantes des producteurs locaux. Mieux vaut arriver tôt pour avoir le meilleur choix!

Plage Douglass

213, chemin Lakeside, Lac-Brome

Après avoir garni mon panier à pique-nique, je me rends à la plage Douglass, tout près du village de Knowlton, pour me prélasser toute la journée au bord du lac Brome ou pour faire du kayak, qu’on peut louer sur place.

Le Lanaudière de Yann Perreau

J’y ai vécu… Toute ma vie. J’habite maintenant à Montréal, mais j’ai toujours un pied-à-terre à Saint-Liguori. Je possède aussi un chalet à Sainte-Marcelline-de-Kildare, que je loue à des particuliers (lamaisondanslesarbres.com). Ma famille et plusieurs de mes amis vivent dans les environs.

Pour moi, cette région, c’est… Un endroit qui mérite d’être mis en valeur. Les forêts sont accessibles et les lacs, nombreux. Il y a des chutes et des montagnes. Une grande effervescence culturelle s’y déploie l’été, avec de beaux festivals de musique et de petits diffuseurs de spectacles très engagés dans la communauté.

J’y reviens toujours pour… La proximité avec Montréal, entre autres. On peut décider de partir sur un coup de tête pour aller se baigner dans un lac, et en 50 minutes, on y est!

Un secret bien gardé du coin Comme c’est une région peu fréquentée, tout y est moins cher qu’ailleurs. Et il y a beaucoup moins de bouchons de circulation pour s’y rendre.

Yann Perreau poursuit sa tournée Le fantastique des astres (voir les dates sur yannperreau.com). Il est également porte-parole du Défi kayak Desgagnés, un événement de financement venant en aide à l’organisme Jeunes musiciens du monde.

Ses coups de cœur

Îles de Berthier

Berthierville

Entre Berthierville et Sorel-Tracy –là où passe le traversier–, il est possible de faire une randonnée en kayak parmi les 103 îles de l’archipel. Ça rappelle les bayous du sud des États-Unis.

La Source bains nordiques

4200, rue Forest Hill, Rawdon

Ce spa est situé au cœur de la forêt. On y trouve un bain vapeur dans une caverne, à même le roc, et on peut se faire masser en pleine nature. Toute une expérience!

Café culturel de la Chasse-galerie

1255, rue Notre-Dame, Lavaltrie

De grands noms comme Fred Fortin, Bernard Adamus ou Amylie viennent faire leur tour dans cette salle intime (environ 80 places). On y présente aussi des spectacles d’humour et des pièces de théâtre.

La Mauricie de Christine Beaulieu

J’y ai vécu… Jusqu’à l’âge de 18 ans environ. Je suis née à Pointe-du-Lac, en «banlieue» de Trois-Rivières. On se sentait comme à la campagne. Il y avait un bois juste derrière chez nous.

Pour moi, cette région, c’est… La maison. La famille de mon père vient du nord de la Mauricie, plus précisément de Saint-Joseph-de-Mékinak. C’est mon grand-père qui a fait la route et les Beaulieu possédaient le magasin général. Aujourd’hui, mes sœurs et moi y avons un chalet. Je suis une amoureuse de la place.

J’y reviens toujours pour… Le contact avec la nature. Ça demeure un peu sauvage dans certains secteurs. C’est une oasis rare.

Un secret bien gardé du coin La route 55 nord est un véritable bijou. C’est l’une des plus belles du Québec, qui longe la rivière Saint-Maurice et côtoie des falaises. On y trouve plusieurs petits villages peu fréquentés par les touristes où les gens sont restés accessibles.

Christine Beaulieu jouera dans la pièce Bilan, de Marcel Dubé, au TNM en novembre, dans Les Simone à l’automne 2019, sur ICI Radio-Canada Télé, ainsi que dans J’aime Hydro au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, en avril 2019, et partout au Québec, de février à mai 2019.

Ses coups de cœur

Épi, buvette de quartier

119, rue Radisson, Trois-Rivières

Un nouveau resto qui a ouvert ses portes l’été dernier au centre-ville de Trois-Rivières. Les plats sont modernes, originaux et préparés avec amour. La carte des vins est superbe et comprend des produits biologiques et biodynamiques. Un endroit à découvrir!

Salle J.-Antonio-Thompson

374, rue des Forges, Trois-Rivières

Avec ses dorures et ses décorations d’époque, ce théâtre a conservé un cachet d’antan, bien loin des nouvelles salles aseptisées. Comme il est situé en plein centre-ville, on peut aller manger avant un spectacle dans l’un des nombreux restos du coin.

Café Frida

15, rue des Forges, Trois-Rivières

Un super bel endroit qui propose un menu 100 % végétalien. On peut aussi y voir des expositions d’œuvres d’art créées par des artistes de la région. Le resto offre une vue imprenable sur le fleuve, ce qui est rare à Trois-Rivières.

La Côte-Nord de Naomi Fontaine

J’ai vécu… À Uashat, tout près de Sept-Îles, jusqu’à l’âge de sept ans. J’habite maintenant à Québec, mais je suis récemment retournée vivre dans ma communauté pendant trois ans pour enseigner.

Pour moi, cette région, c’est… Le fleuve qui devient la mer, les vacances, l’été et ma famille.

J’y reviens toujours pour… Les grands espaces et la nature. D’un côté, on voit la mer, de l’autre, la forêt. Je m’y rends plusieurs fois par année, puisque ma mère et ma sœur y vivent.

Un secret bien gardé du coin Combien la route 138 est belle! Elle suit le fleuve et longe des plages de sable où l’on peut s’arrêter au gré du chemin.

Naomi Fontaine est l’auteure des romans Manikanetish (Mémoire d’encrier, 2017) et Kuessipan (Mémoire d’encrier, 2011).

Ses coups de cœur

Festival Innu Nikamu

Réserve de Mani-Utenam, près de Sept-Îles

Début août, ce festival de musique et d’art autochtones regroupe des artistes locaux et d’un peu partout au Canada. Des chanteurs québécois non autochtones sont aussi de la partie. C’est un bel événement culturel qui se déroule à l’extérieur.

Blanc Bistro

14, rue du Père-Divet, Sept-Îles

Pour l’ambiance chaleureuse et le menu, composé de produits locaux, qui change au fil des saisons.

AGARA

136, boulevard des Montagnais, Uashat

En plus d’une boutique d’artisanat autochtone, ce complexe comprend un atelier de création et un petit hôtel.

Le Bas-Saint-Laurent de Mitsou

Je l’ai connu… Parce que mes grands-parents et ma mère viennent de là. Moi, je suis née à Québec, mais j’ai été baptisée à Trois-Pistoles, dans l’une des plus belles églises de la province. Durant mon enfance, j’ai passé tous mes Noëls et mes étés dans le Bas-Saint-Laurent.

Pour moi, cette région, c’est… Un lieu où l’énergie change. Quelque chose dans l’air fait que les liens se resserrent. Lorsque j’y vais avec mes enfants, ils ne se chicanent plus!

J’y reviens toujours pour… Rendre visite à ma grand-mère, avant tout. Je trouve aussi qu’il y a dans les valeurs des gens de la place quelque chose de très «groundé». Ils sont fiers, mais pas conservateurs pour autant. Ça me plaît beaucoup.

Un secret bien gardé du coin La route du littoral basque. C’est comme un petit Compostelle à Trois-Pistoles. On la parcourt en méditant ou en dégustant les fraises des champs qui poussent au bord du chemin. C’est un endroit un peu magique.

Mitsou continuera d’animer l’émission Mitsou et Jean-Philippe à l’automne, sur les ondes de Rythme FM. Elle est aussi l’éditrice de mitsoumagazine.com.

Ses coups de cœur

Grève Fatima

Trois-Pistoles

Un magnifique secteur de la ville, situé en bordure du fleuve. J’y loue un petit chalet chaque année avec ma famille. Idéal pour faire du kayak et observer les marées.

Coop Kayaks des îles

60, avenue du Parc, Trois-Pistoles

C’est en kayak qu’on nous propose ici de découvrir le fleuve. On a le choix entre trois types d’expéditions: demi-journée, exploration des côtes ou coucher du soleil. Exaltant!

Le Caveau des Trois-Pistoles

21, rue Pelletier, Trois-Pistoles

Ouverte en 2017, cette microbrasserie est le nouvel endroit cool en ville. On nous invite à acheter un repas à emporter dans les environs et à venir le consommer sur place en dégustant l’un des nombreux types de bières qu’on y brasse.

