10 cabanes à sucre originales

Cabane Panache et Bois rond

Pour la huitième année consécutive, la promenade Wellington se transforme en grande cabane à sucre à ciel ouvert. En plus des plats traditionnels revisités par les restaurateurs du quartier, offerts au prix de 2 $ ou 4 $, qu’on ne veut pas manquer, on y va pour l’impressionnante programmation musicale proposée chaque jour (Fred Fortin, KNLO, Mononc’ Serge, Zébulon, etc.). S’y ajoutent des séances de contes et légendes, des animations de danse traditionnelle, des espaces «bouèssons» et une panoplie d’activités pour toute la famille.

Verdun, Montréal (station de métro De l’Église)

Du 22 au 25 mars 2018

promenadewellington.com