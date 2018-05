Des randonnées où s’oxygéner

Tentée par de longues randonnées inspirant une quête intérieure, tels le chemin de Compostelle ou la Pacific Crest Trail ? Nul besoin d’aller si loin. Le Québec compte plusieurs sentiers du genre qui sillonnent forêts et montagnes, comme la Traversée de Charlevoix, raid de 105 km dans l’arrière-pays, ou la Boucle Zen’Nature, nouveau parcours de 65,5 km dans Lanaudière. Ces deux destinations proposent l’hébergement en chalet et le transport des bagages. On succombe à l’appel de la nature ?

traverseedecharlevoix.qc.ca et bouclezen-nature.org

Ce texte est une mise à jour d’un reportage publié le 19 juillet 2016.