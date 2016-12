La belle vie d’Anne-Marie: 3 coups de coeur pour la nouvelle année

Bienvenue à 2017 !

Depuis cinq ans, je passe le jour de l’An dans le calme et la nature. C’est une randonnée dans la neige jusqu’au grand belvédère du mont Royal qui a lancé la tradition. Depuis, il y a eu un 1er janvier à la plage, un autre dans un chalet à Saint-Alexis. L’an dernier ? Une balade en traîneau avec familles et enfants au Château Montebello. Pour célébrer l’arrivée de 2017, je prévois un moment de zénitude au spa ! Peut-être au Balnea, qui ouvrira à midi ce jour-là et proposera un parcours méditatif adapté à l’hiver. Ou au Bota Bota, où je m’imagine admirer le fleuve gelé, bien au chaud, depuis un de ses sièges hublots. Bonne année !