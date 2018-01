Le Cap et ses vignobles

Oui, c’est loin – 20 heures de vol sans compter les escales. Mais comme les premiers colons hollandais accostant en 1652 dans la baie du Cap, après 105 jours de mal de mer, on est tout de suite saisi par l’extravagante générosité de cet éden à l’extrême sud de l’Afrique. À peine sort-on de l’autoroute qu’on aperçoit des zèbres et des paons qui se dandinent au milieu des lys Callas et des oiseaux du paradis. Ça fait vite oublier l’interminable périple en avion.

J’avais reçu une proposition qui ne se refuse pas, à moins d’être grabataire : -partir en vadrouille sur la fabuleuse route des vins de la province du Cap-Occidental, que l’on surnomme aussi la « Napa Valley d’Afrique du Sud ». Un parcours méconnu des Québécois, pourtant friands des nectars à prix doux cultivés sous le ciel de la nation arc-en-ciel – le Chenin Blanc de Roberston Winery* est le deuxième vin blanc le plus vendu chez nous. Selon la SAQ, on consomme 15 fois plus de vins sud-africains qu’il y a 15 ans, et l’offre s’est multipliée par six. Leur qualité s’est aussi bonifiée, de l’avis de sommeliers. Dans les années suivant l’abolition de l’apartheid, en 1991, les vignerons produisaient surtout du « blanc cheap de bord de piscine », selon le viticulteur Rudiger Gretschel. Mais aujourd’hui, ils n’ont à rougir de rien. Le chenin blanc 2013 de Kleine Zalze s’est même valu le titre de meilleur vin blanc du monde il y a deux ans, au concours mondial de Bruxelles.

Une histoire pas banale

La vigne prospère depuis plus de 350 ans dans le Cap-Occidental. On doit cette culture à une petite colonie de Hollandais chargée d’une mission bien spéciale : faire pousser un jardin en Afrique du Sud ! C’est qu’à l’époque, la Hollande avait le monopole du commerce des épices en Extrême-Orient. Mais voilà que ses équipages, à mi-chemin vers des contrées -lointaines où ils allaient quérir cannelle et clous de girofle, tombaient comme des mouches à cause du scorbut (dû à des carences en vitamines). D’où l’idée de créer une sorte de « halte routière » pour ravitailler les marins en manque de légumes frais. Et, tant qu’à y être, pourquoi ne pas leur fournir des tonneaux de vin ? Quelques années plus tard, près de 200 Français, dont des Duplessis, de Villiers et le Roux – patronymes qu’on entend encore là-bas – se joindront à eux et -raffineront les techniques vinicoles. On trouve des traces de leur héritage, entre autres dans la vallée de Franschhoek, où s’étend le vignoble de Boschendal* et son superbe manoir.

Le pays compte aujourd’hui 565 fermes vinicoles, presque toutes situées dans les « Winelands » du Cap. On y accède en louant une voiture – le réseau routier est impeccable, mais attention : le volant est à droite ! On peut aussi s’offrir une navette, ce qui est plus prudent, car les petites gorgées de pinotage, de chardonnay et de roussanne s’accumulent de façon sournoise… Ça permet aussi de s’abandonner sans souci à la beauté des paysages, où s’épanouissent dragonniers, jacarandas et baobabs. Option pour les sportives : louer un vélo. Comme on a l’embarras du choix des circuits, je propose ici mes coups de cœur.

Des bulles et des zèbres

On peut rayonner plusieurs jours autour de la coquette Stellenbosch. Cette ville universitaire au pied des montagnes d’-Helderberg a été fondée en 1679 par les colonisateurs néerlandais, dont les descen-dants (les Afrikaners) forment aujourd’hui une partie de la minorité blanche d’Afrique du Sud. Nombre d’édifices et de fermes du Cap-Ouest ont conservé leur architecture d’époque, appelée Cape Dutch – de longs bâtiments blancs au toit de chaume, sans autre ostentation que des pignons finement ouvragés.

À mettre au programme : une visite du splendide domaine De Morgenzon*, où les vignes poussent au son de la musique baroque 24 heures sur 24 – la proprio croit dur comme fer que ça intensifie le goût des raisins… Balivernes ou pas, la vue y est à couper le souffle. Autre must : le Villiera, où j’ai bu un délectable Méthode Cap Classique – du champagne sud-africain – à 8 h 30 le matin, avant de rencontrer des girafes et des grands koudous sur les terres du vignoble, qui abrite une réserve d’animaux sauvages. Wow ! Les proprios ont aussi installé sur place une clinique et une école pour les ouvriers et leur famille. Cela mérite d’être souligné, car certains vignerons blancs exploiteraient encore leurs employés noirs de façon honteuse, comme le soulève le journaliste danois Tom Heinemann dans le documentaire Bitter Grapes. Les townships de la région, où la misère fend le cœur, témoignent d’ailleurs du lourd passé du pays en matière de ségrégation raciale.

Pour les fins connaisseurs : Reyneke Wines*, qui fait dans la biodynamie. Je n’ai pas trop compris le principe, sinon que ça implique la force gravitationnelle de la lune et des cornes de vache enterrées pendant l’hiver. Son vinificateur en chef, Rudiger Gretschel, qui se qualifie de « wine geek », est obsédé par la santé de ses vignes. Il préférerait crever plutôt que d’y épandre des pesticides. Toujours est-il que ses vins sont excellents. Idem au vignoble Jordan, où j’ai bu un chardonnay à se rouler par terre, le Nine Yards – c’est une hérésie que la SAQ n’en tienne pas. On y va pour y goûter, mais aussi pour y passer la nuit : l’endroit est tout à fait sublime.

Une liberté conquise à la dure

Il y a plusieurs bonnes raisons de visiter Wellington, une paisible bourgade agricole où de nombreux colons français se sont installés au 17e siècle. Mais la principale s’appelle Denise Stubbs, l’une des seules vigneronnes noires en Afrique du Sud, également administratrice du charmant domaine Diemersfontein*. Jusqu’à 21 ans, elle a connu l’horrible régime de l’apartheid. « Jamais je n’aurais imaginé devenir entrepreneure, m’a-t-elle raconté. Les Noirs étaient forcés de fréquenter un système scolaire à part qui les condamnait à certains types de métiers seulement. Les mots “business” et “succès”, c’était une terminologie pour les Blancs ! » Si aujourd’hui l’empowerment économique des Noirs est encouragé par l’État, dans les faits, ces derniers en bavent encore. Denise a dû changer le nom de ses produits, qui s’appelaient Thokozani à l’origine, pour Ovation*, qui sonnait moins zoulou. C’est qu’un sondage réalisé par une chaîne d’alimentation a révélé que la majorité des consommateurs ne sont pas tentés d’acheter des vins faits par des Noirs… « Ils ont le préjugé que ce qu’on produit est moins bon, dit Denise. Alors on a changé d’-approche : goûte d’abord, je te dirai ensuite qui on est. » Des difficultés qui n’entament pas son enthousiasme, d’autant qu’elle a réussi l’exploit de percer le marché québécois cette année avec son sauvignon blanc. Et qu’elle vient de remporter une médaille pour la qualité de son vin. Tiens donc !

À une demi-heure de voiture de Wellington, il ne faut pas manquer les jardins extraordinaires du vignoble Babylonstoren. Une véritable orgie botanique. Ni le vaste domaine Spice Route*, juste à côté, pour ses restos, sa distillerie, sa chocolaterie et son très joli magasin d’artisanat local, The Trading Company.

Grandiose « Mother City »

Deux détours obligés avant de se rendre au Cap, capitale du Cap-Occidental. Tout d’abord, le Waterkloof Estate, à Somerset. Un bijou d’architecture moderne juché sur une colline, offrant une vue imprenable sur la côte de la baie False. On mange fort bien au restaurant du vignoble, tenu par Grégory Czarnecki, un Français qui prend toujours plaisir à faire la causette dans sa langue maternelle. Puis, on s’arrête au Cheetah Outreach, un refuge pour guépards, dont la survie est menacée – ils ont la réputation de décimer le bétail, alors les fermiers les abattent. Avis aux intéressés : on peut flatter (avec précaution !) ces gros matous tachetés en présence d’un gardien qu’on espère vigilant. Je ne me suis pas attardée longtemps…

Si les guépards nous ont épargné – il paraît qu’ils prennent certaines personnes en grippe –, on s’aligne vers la saisissante route panoramique qui longe la côte de l’Atlantique, la fameuse Chapman’s Peak Drive. Un grand moment du voyage, ça en était presque fatigant pour les yeux. De là, il faut compter 45 minutes avant d’arriver au très cosmopolite Cap, l’endroit le plus visité au pays. C’est néanmoins une ville qui respire, peut-être grâce au « Cape Doctor », ce vent frais qui vient de l’océan. Galeries d’art, musées, jardins, marchés aux fleurs – les touristes ne se tournent pas les pouces ici ! Parmi les attractions les plus populaires : l’ascension de la montagne de la Table, qui s’auréole en fin de journée de nuages blancs ; la visite du port Waterfront, à partir duquel on peut prendre un traversier jusqu’à Robben Island, où Nelson Mandela a croupi en prison pendant 27 ans ; et une balade dans le coloré quartier des Cape Muslims, ces descendants d’esclaves déportés par les Néerlandais au 17e siècle.

Qu’est-ce qu’on mange? Une délicieuse odeur de feu de bois flotte en permanence dans les villes et les campagnes du Cap. J’ai fini par en découvrir l’origine : les Sud-Africains sont de grands amateurs de viandes grillées, qu’ils font cuire dehors sur des sarments de vigne ou des branches d’acacia.

C’est ce qu’ils appellent le braai – un barbecue, quoi –, où steaks, côtes levées, jarrets d’agneau et boerewors (saucisses) sont à l’honneur. Le week-end, les potjiekos, des ragoûts à base de viande et de légumes arrosés d’alcool, cuisent tout l’après-midi sur les braises.

* Les vins des vignobles marqués d’un astérisque sont vendus à la SAQ.

Notre journaliste était l’invitée de Wines of South Africa.