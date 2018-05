Lequel est le meilleur matelas: Casper ou Endy?

Internet a transformé notre façon de faire nos achats, et ce, jusqu’aux matelas! Il n’est plus nécessaire de se rendre dans une boutique du sommeil, de s’allonger 30 secondes de façon incongrue sur un nombre hallucinant de modèles, puis d’en remorquer un à la maison. D’un simple clic, on peut commander directement du manufacturier et trouver quelques jours plus tard, sur le pas de sa porte, une boîte contenant un matelas comprimé. Bien que plusieurs entreprises, de Sealy à Costco, s’ajoutent à la concurrence et offrent leurs propres modèles de matelas en boîte, les deux noms les plus populaires au Canada sont le fabricant états-unien Casper et l’entreprise canadienne Endy, dont les matelas sont fabriqués au pays.

Tous deux font les mêmes promesses de base: sommeil amélioré, prix abordable, processus facile, livraison gratuite et satisfaction du client. Les deux offrent une période d’essai de 100 nuits et le remboursement intégral si on n’est pas satisfait. Les deux marques semblent avoir conquis les consommateurs. Casper affichait des ventes de 200 millions de dollars américains à sa troisième année sur le marché. Quant à Endy, elle annonçait l’automne dernier avoir vendu son 25 000e matelas. J’ai comparé les deux marques, de la livraison à l’expérience de sommeil, en passant par l’installation. (Note: les deux entreprises m’ont offert un matelas gratuit pour mon évaluation.) Voici donc mon compte rendu.

Casper

Casper propose trois modèles de matelas, tous fabriqués aux États-Unis. La société vend également des bases de lit, des draps et des oreillers. Nous avons testé le Casper, son modèle le plus populaire.

Le matelas

Le matelas est fabriqué de mousse à mémoire qui, selon Casper, respire pour garder le corps au frais pendant le sommeil. Il est également doté d’une couche de base qui doit assurer un soutien durable. De plus, la housse s’enlève facilement grâce à une fermeture éclair et peut être lavée. Enfin, le matelas est assorti d’une garantie de 10 ans.

Prix

1 175 $ pour le grand format.

Livraison

Le matelas est livré à la porte dans une boîte de petite dimension qu’on peut facilement monter dans un escalier grâce aux poignées qu’on trouve de chaque côté. La boîte est suffisamment petite et légère pour qu’on la porte soi-même (même si, idéalement, il est préférable d’avoir de l’aide). Et il n’est pas nécessaire de rester chez soi pour attendre la livraison – on peut demander expressément que le colis soit laissé devant la porte s’il n’y a personne à la maison.

Déballage

Pour ma toute première expérience en matière de matelas en boîte, j’ai été très impressionnée par le peu de temps qu’il faut pour sortir le matelas de sa boîte et l’installer, prêt à être utilisé. Le tout n’a pris que 10 minutes. J’avais pensé qu’il faudrait attendre des heures pour qu’il se gonfle, mais aussitôt l’enveloppe de plastique retirée, il a pris sa forme en trois secondes. Il était très léger et facile à déposer sur le lit. Je m’attendais en outre à ce que le matelas sente quelque chose, mais il n’y avait absolument aucune émanation ni odeur bizarre de plastique.

Le plus amusant? Les instructions illustrées, d’une simplicité désarmante, incluses dans la boîte.

Expérience de sommeil

J’ai dormi sur le matelas pendant un peu plus de deux semaines. C’est un matelas extrêmement ferme (un plus, selon moi) – il ne s’enfonçait pas sous le poids de mon corps comme je m’attendais à ce que la mousse à mémoire le fasse. Ma première nuit: une amélioration grandiose par rapport au futon sur lequel j’avais l’habitude de dormir. J’ai bien senti qu’il tenait sa promesse de rester frais toute la nuit. Après environ deux semaines, toutefois, sa fermeté a commencé à trop se faire sentir. Le matelas était très peu moelleux, ce que j’ai fini par trouver inconfortable. J’aime un matelas légèrement moelleux, et le Casper ne l’était pas.

Endy

Contrairement à Casper, la marque canadienne Endy n’offre qu’un seul modèle de matelas «pour tous». Elle vend également des oreillers et des draps.

Le matelas

Il est constitué de trois épaisseurs de mousse (celle du dessus possède une couche infusée de gel qui aide à régulariser la température) qui, selon le fabricant, offrent une fermeté parfaite. La housse est amovible et peut être lavée en machine. Le tout est couvert par une garantie de 10 ans.

Prix

850 $ pour le grand format.

Livraison

La boîte est un peu plus longue que celle du Casper et n’est pas pourvue de poignées, ce qui a rendu plus difficile la tâche de la porter à l’étage où j’habite. Il fallait nécessairement être deux pour le faire. Inutile de rester à la maison pour attendre la livraison du matelas – il est possible de demander qu’il soit laissé à la porte en son absence.

Déballage

Le matelas était aussi plus lourd que le Casper à déballer, mais une fois sorti de sa boîte et gonflé, il semblait très léger et était facile à déposer sur le lit. Le temps d’installation était exactement le même que pour le Casper – c’est-à-dire très rapide – et je n’ai pas perçu la moindre odeur en le déballant. Aucune instruction n’était incluse, mais tout se faisait plutôt intuitivement.

Expérience de sommeil

Endy se targue d’offrir la «fermeté parfaite», ce que j’ai trouvé tout à fait exact. Je dirais que ce matelas est ferme, mais avec une légère souplesse. J’adore la façon dont il s’enfonce juste ce qu’il faut sous mon poids quand je m’allonge. Il m’a semblé qu’il n’offrait pas un aussi grand contrôle de température que le Casper, mais cette caractéristique n’était pas un facteur déterminant pour moi.

Verdict

En ce qui me concerne, c’est de toute évidence le matelas Endy qui m’a procuré la meilleure expérience de sommeil. J’aime son soutien ferme combiné à son petit côté moelleux. C’est celui que j’ai choisi de garder dans ma chambre – le Casper est dans la chambre d’amis. Le Casper conviendra parfaitement à ceux qui recherchent une très grande fermeté, avec peu de souplesse.

