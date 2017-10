Les activités culturelles incontournables de la saison

Catherine St-Laurent: en route vers le firmament

Remarquée

Dans le film Tu dors Nicole, de Stéphane Lafleur (2014). « Avant même de finir le Conservatoire ! Un casting sauvage, on a cliqué. Ça m’a ouvert toutes les portes, j’ai tellement appris auprès de lui et de Julianne Côté [NDLR : Nicole, sa best du titre], de grands humains. » Son jeu lui a valu une nomination comme meilleure actrice de soutien aux prix Écrans canadiens de 2015.

Des premiers rôles

Mégane, la troublée de Sur-Vie (Séries+), mais surtout Simone, fille du trio derrière le bar de danseurs Cheval-Serpent (sur ICI Tou.tv Extra, et à ICI Radio-Canada Télé en janvier) : Élise Guilbault et Sophie Prégent (ses mères) et Guillaume Lemay-Thivierge (son géniteur très impliqué). « Forte et intéressante à défendre. »

À voir dans

Filles en liberté, de Catherine Léger, son premier rôle principal sur scène. Méli, « une fille avec de la gueule, intelligente, féministe », ambitionne de devenir mère au foyer. Il lui faut donc créer son emploi… un site de porno équitable ! Proches d’elle, des personnages qui se façonnent eux aussi la vie qu’ils désirent. « Le texte, grinçant, est du bonbon à jouer, et aborde des thèmes comme la surperformance, la peur de l’échec

et l’engagement politique. »

Du 7 novembre au 2 décembre, à La Licorne.