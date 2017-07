Les activités culturelles incontournables de l’été

Jain, enfant du monde

Jain ? La meilleure nouvelle en provenance de l’Hexagone depuis Christine and the Queens, dont elle a d’ailleurs assuré la première partie à ses débuts. Impossible de résister à sa pop métissée d’influences électro, arabes et africaines – elle a appris les percussions à neuf ans à Dubaï, où son père à l’emploi d’une pétrolière avait été muté. Elle a pondu à 12 ans sa première chanson, le succès Come, alors que sa famille résidait au Congo-Brazzaville. Polytalentueuse, la Toulousaine de 25 ans écrit, compose et chante, en anglais au départ pour se faire comprendre de ses amis dans les pays où elle habitait. Depuis le lancement du jubilatoire Zaneka (« enfant », en malgache, sa mère étant native de Madagascar), fin 2015, sa progression a été fulgurante.

Cet hiver, en France, Jain (on prononce « Jane ») a été sacrée Artiste féminine de l’année aux Victoires et a participé à son premier talk-show américain. Demain matin, le monde l’attend !

À découvrir le 4 août au festival Osheaga, à Montréal. [caroline fortin]