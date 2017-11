Les livres de cuisine de la saison

6.

Le Canard goulu: le découvrir et le cuisiner, Sébastien Lesage, Flammarion Québec La ferme du Canard goulu a su s’imposer comme modèle au Québec en termes d’élevage de canard. Cet ouvrage présente de savoureuses recettes élaborées par saison par une douzaine de grands chefs dont Jean-Luc Boulay, Racha Bassoul et Jean Soulard. De plus, on y explique le processus d’élevage et la philosophie du respect de l’animal.