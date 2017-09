Les plus belles routes du Québec

Après cette pause détente, on part à la découverte du mont Gosford (1193 m), sommet le plus élevé du Québec méridional, qui jouxte la frontière canado-américaine. Les plus braves y font plusieurs jours de randonnée en parcourant le réseau des Sentiers frontaliers (135 km) en dormant en abri, mais on peut dominer la montagne en quelques heures seulement. De sa tour tout en haut, on profite d’une vue à 360 degrés sur le lac Mégantic et les montagnes Blanches étasuniennes.

Photo: Marie-Claude Lacombe