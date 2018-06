Déco: 7 façons simples de rafraîchir la cuisine

1) Repenser les armoires

Les armoires occupent une place centrale dans la cuisine. Leur transformation change donc radicalement l’aspect de la pièce. Pour ceux qui préfèrent y aller à petites doses, la peinture demeure une option intéressante puisqu’elle offre un excellent rapport qualité/prix. Quelques coups de pinceau suffisent pour donner aux armoires en bois défraîchies une toute nouvelle allure. Pour un effet plus spectaculaire, sans un réaménagement des lieux, on peut remplacer les façades de portes et de tiroirs. On créera un espace plus aéré en remplaçant les armoires du haut par des étagères qui serviront à exposer la vaisselle et la verrerie des grandes occasions.

Astuces:

Les armoires de bois ont connu des jours meilleurs? On les repeint pour leur redonner bonne mine.

Même si elles sont dépareillées, armoire du haut et du bas font bon ménage.