Électros en inox: comment les faire briller sans trop d’efforts

On en a essayé des produits nettoyants pour inox en espérant venir à bout des marques de doigts et de la saleté sur le frigo! Polis, crèmes, aérosols: aucun ne donne les résultats promis. La plupart des produits vendus en magasin ne font qu’aggraver les choses ou laissent des résidus disgracieux. Finalement, la solution la plus simple se trouve juste sous notre nez: du liquide à vaisselle et de l’eau!

1. Mouiller un chiffon. Bien le tordre pour qu’il ne dégoutte pas.

2. Déposer une goutte de liquide à vaisselle sur le chiffon. En mettre très peu. Le chiffon ne doit pas être dégoulinant de mousse.

3. Essuyer l’électro dans le sens de la veine. Passer le chiffon à l’horizontale d’un côté à l’autre dans un mouvement continu, en répétant le geste juste au-dessous, et en faisant bien attention de couvrir toute la surface.

4. Rincer en essuyant de nouveau. Rincer le chiffon à fond pour bien enlever tout le savon, puis le tordre. Essuyer l’électro une deuxième fois pour retirer le résidu de savon, en effectuant les mêmes gestes et dans le même sens qu’à l’étape précédente. Truc: Bien tordre le chiffon avant d’essuyer le résidu de savon sur l’électro. Un chiffon trop mouillé laissera des traces de gouttes sur l’électro.

5. Polir avec un chiffon sec. À cette étape-ci encore, passer le chiffon dans le sens de la veine. Ce polissage de finition fera étinceler l’inox!

À voir aussi: Astuces: on met de l’ordre dans ses tiroirs!

Conseils pratiques

N’utiliser que des accessoires au fini doux pour nettoyer l’inox. La laine d’acier et les brosses égratigneront le fini des électros.

Utiliser des chiffons bien propres. Les électros seront aussi brillants que des neufs!

Nettoyer les électros régulièrement. On évite de laisser s’accumuler les marques de doigts et la saleté — frigo, cuisinière ou lave-vaisselle sont alors plus difficiles à nettoyer.

À lire aussi: S’organiser: 8 trucs infaillibles