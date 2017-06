Une couche de bleu allège et rafraîchit un espace, ou même, selon la teinte, le rend plus chaleureux (surtout si elle est jumelée à du velours). Voici neuf des plus beaux bleus – de marine foncé à bleu presque blanc –, offerts par les détaillants de peinture les plus renommés au pays.

Les 9 plus belles teintes de bleu