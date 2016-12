Guide d’achat : tout pour le foyer

LES ESSENTIELS

Le jeu d’instruments

Il comporte généralement un support de rangement et trois outils de base : le tisonnier pour replacer les bûches et contrôler le feu, ainsi que la pelle et le balai pour ramasser les cendres. Certains ensembles incluent aussi la pince à bûches. Les instruments pour les poêles ont un manche plus court et, dans certains ensembles, le tisonnier est remplacé par un tire-cendres (crochet servant à tirer le tiroir à cendres sous le poêle).



Dans les deux cas, on cherche des accessoires forgés ou soudés, sans parties vissées qui ont la fâcheuse habitude de se dévisser et qui peuvent causer des incidents. On fait aussi attention à la qualité et à la robustesse des matériaux, en choisissant des modèles bien lourds, de même qu’à la solidité du support, qui doit tenir bien en place lorsqu’on y accroche les accessoires.

Prix : de 20 $ à 300 $. Pour environ 80 $, on peut acquérir un ensemble de qualité qui durera aussi longtemps que le foyer.

Photo : Jeu d’instruments comprenant pelle, balai, tisonnier et pince à bûches en étain. 168 $, Dagan Industries.



Le porte-bûches

N’importe quel récipient fait de matériaux robustes peut servir à entreposer des bûches près de l’âtre ; c’est plutôt l’aspect décoratif et les dimensions qui influenceront le choix. Pour le transport du bois, les modèles à roulettes sont très utiles, alors que ceux en osier et en tissu sont à éviter.

Prix : de 40 $ à 250 $.

Photo : Porte-bûches en acier soudé de style contemporain. 59 $, Pilgrim Home & Hearth.

Le thermomètre

Il permet d’évaluer la force de combustion afin de contrôler la chaleur et d’utiliser le poêle à bois de façon optimale. Selon le cas, on peut avoir besoin d’un thermomètre aimanté qui se pose sur le conduit ou d’un modèle conçu pour la dessus (se renseigner auprès du marchand). On en choisit un qui est facile à lire, avec une graduation en couleurs contrastée.

Prix : de 15 $ à 50 $.

LES INCONTOURNABLES



Le soufflet

Cet instrument qui sert à attiser le feu ajoute une touche décorative au foyer. La qualité du bois, du métal et, surtout, du cuir, fera la différence entre les soufflets bon marché que l’on trouve dans les grandes surfaces et les soufflets artisanaux, offerts dans les boutiques spécialisées.

Prix : de 30 $ à 250 $.

Photo : Soufflet sculpté à la main par l’artisan Paul Dionne, en bois de canary et cuir de vache. 179 $, Scellantic.

La pince à bûches

Un instrument de métal comportant des poignées ergonomiques et des griffes solides facilitera la manipulation des bûches. Encore une fois, on évite les accessoires comptant des parties vissés, de piètre qualité.

Prix : de 20 $ à 40 $.



Le pare-étincelles

Comme les poêles à bois fonctionnent généralement les portes fermées, le pare-étincelles est un élément décoratif réservé au foyer. Le modèle sélectionné doit tenir en place lorsque ses côtés sont dépliés et présenter des dimensions qui correspondent à l’ouverture du foyer. Il faut s’assurer que la construction du pare-étincelles est robuste. Sur le marché, vous trouverez des modèles en fer forgé, en verre trempé ou en acier.

Prix : de 60 $ à 500 $ selon le fini choisi (peint ou plaqué) et la complexité de l’ornementation. À partir de 150 $ pour un pare-étincelles fabriqué sur mesure.

Photo : Pare-étincelles en fer forgé à la main Shakespeare’s Garden. 225 $, Pilgrim Home & Hearth.

Le seau à cendres

Bien que plusieurs utilisent une poubelle ordinaire pour récupérer les cendres, un récipient conçu à cet effet. On opte pour un modèle en acier, avec double fond d’au moins 2.5 cm d’épaisseur et couvercle.

Prix : de 50 $ à 75 $.



Les allume-feu

Offerts sous forme de granules, d’allumettes longue durée, de cocottes odorantes, de sachets de paraffine ou de gel, les allume-feu, très inflammables, facilitent l’allumage. Ils peuvent être remplacés par du bon bois sec, mais pour les débutants, ces produits s’avèrent très utiles.

Prix : compter environ 1$ par allumage.

Photo : Allume-feu Javalog fait de marc de café recyclé, 24 pièces, 13,99 $ chez Canadian Tire.

LES BONS ACCESSOIRES



La bouilloire

Destinée aux poêles à bois, elle permet d’humidifier la pièce ou de parfumer l’air ambiant avec des huiles essentielles. On privilégie les modèles en fonte ou en porcelaine.

Prix : les modèles de fabrication artisanale peuvent atteindre 100 $, mais pour environ 20 $, une bouilloire en fonte standard conviendra parfaitement.

Photo : Bouilloire d’humidification en fonte avec poignée chromée, capacité de trois pintes d’eau (environ trois litres), 19,99 $ chez Canadian Tire.



Les gants

Souvent préférés au tire-cendres pour atteindre le tiroir sous les poêles à bois, les gants en cuir résistent très bien à la chaleur. On porte une attention particulière aux coutures et à la souplesse du cuir.

Prix : de 20 $ à 60 $.

Photo : Gants en cuir à bouts renforcés pour les températures élevées, 13,99 $ chez Canadian Tire.

Un briquet

On le choisit à bec allongé, en métal solide. S’il y a des enfants à la maison, on favorise les briquets dotés d’un dispositif de sécurité.

Prix : de 20 $ à 30 $.

Merci à Claude Quirion, propriétaire de la boutique L’Attisée, et à Daniel Rochon, directeur du développement chez Foyer Universel, pour leur collaboration.

ADRESSES

LES FOYERS DON-BAR

741, rue Saint-Vallier O.

Québec

418 686-9114

BOUTIQUE L’ATTISÉE

4175, chemin de Chambly

Saint-Hubert

450 445-0041

DAGAN INDUSTRIES

FOYER UNIVERSEL

8155, boul. Saint-Laurent

Montréal

514 382-8222

PILGRIM HOME & HEARTH

SCELLANTIC

Paul Dionne, artisan