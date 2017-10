Préparer son terrain pour l’hiver

Les arbustes

On installe des clôtures à neige autour des arbustes et on les enroule solidement avec une corde afin que la neige ne brise pas les branches. On évite les revêtements de plastique, qui emprisonnent l’humidité et favorisent le pourrissement. On redouble de précaution si les arbustes sont exposés aux chutes de neige sous un toit ou à la neige projetée par une souffleuse.