8 idées de jardinage pour l’automne

Avec le changement de saison, on admire la poésie de la nature et ses changements de couleurs. On pourrait croire que le plus beau de la floraison est derrière nous, mais beaucoup de variétés ne demandent encore qu’à éclore. En voici quelques-unes à planter maintenant (ou au printemps prochain) qui embelliront notre automne.

Photo: Instagram/leon_snap Le ginko biloba Cet arbre a de jolies feuilles en forme d’éventail qui prennent une teinte dorée éclatante en automne. Extrêmement résistant, c’est l’un des derniers arbres fossiles – il est apparu avant les dinosaures. Zones de rusticité: 2-8.