Montréal classée la ville la plus élégante du Canada: 40 photos incroyables

La populaire entreprise européenne de mode Zalando vante l’élégance de Montréal dans son palmarès des villes les plus élégantes du monde. Classée au 31e rang, elle est la ville canadienne qui figure le plus haut sur la liste, après les incontournables Paris, Londres et Milan, notamment.

Une centaine de journalistes ont contribué à la création de cet amusant palmarès, avec les critères d’évaluation suivants: l’architecture et la mode en général, la reconnaissance des designers à l’étranger, l’accessibilité à la culture et aux attraits touristiques, les premières impressions, l’art de vivre.

Voici les magnifiques images de 40 photographes qui, selon Châtelaine, ont su capter l’essence, la beauté et l’unicité de Montréal.