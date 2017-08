Glamping: le meilleur du camping de luxe au Canada

Le New York Times, le Condé Nast Traveller et le New Zealand Herald sont unanimes: l’écogîte Clayoquot Wilderness Resort (membre Relais & Châteaux) offre le nec plus ultra du glamping. Dans ses grandes tentes élégamment meublées, tapis persans, antiquités et fine literie nous attendent. La cuisine gastronomique composée d’ingrédients frais locaux, comme les pétoncles Tofino et le saumon sauvage Clayoquot, servis avec des légumes biologiques du potager, complète l’expérience. wildretreat .com