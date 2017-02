Paris: le top 10 de Monique Giroux

LE CHINA

Si je devais faire le compte de mes visites gastronomiques, Le China remporterait la palme. Ce n’est plus une bonne habitude, c’est une manie. J’y emmène tous mes amis. Le rouge, le noir, le sol en damier, les canapés Chesterfield s’unissent dans une scénographie sexy. On se croirait dans le film In the mood for love. Les plats sont toujours bons, ce qui ne gâche rien. Il m’arrive, à Montréal, de rêver aux nems croustillants de canard aux cinq parfums de la rue de Charenton. Les cocktails de ce chic restaurant-bar sont aussi très originaux. Je préfère de loin m’installer au rez-de-chaussée qu’à l’étage. €€€

Le China : 50, rue de Charenton, 12e arr.