Temps des fêtes: des activités pour toute la famille

Aura

On profite du temps des fêtes pour assister à ce spectacle multimédia exceptionnel, signé Moment Factory, à la basilique Notre-Dame. Dans un premier temps, on explore les œuvres de l’église, spécialement mises en valeur, et on assiste ensuite à une impressionnante projection immersive. Réservation requise.

Du mardi au samedi

Basilique Notre-Dame, Montréal

Billets: 24,50 $ par adulte et 14,80 $ par enfant

aurabasiliquenotredame.com