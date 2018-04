Tout nouveau, tout beau ce printemps

Des fleurs et des fruits… dans notre régime beauté ! À ajouter sur notre « liste d’épicerie » de parfums, deux jus gourmands qui fusionnent pétales et pulpes du jardin. La famille Gucci Guilty s’enrichit de la version Absolute pour femme. Ce parfum à base de mûres et de roses de Bulgarie prend un virage oriental avec le poivre rose, l’ambre et des pointes de patchouli.

Eau de parfum Guilty Absolute pour femme de Gucci, 140 $ les 90 ml. La Baie d’Hudson, Holt Renfrew, Sephora et galeriebeaute.ca