17 destinations pour des vacances inoubliables en famille

Le camping avec un enfant d’un an et demi, c’est possible. Mais pour que ce soient de vraies vacances, vive le prêt-à-camper dans les parcs nationaux du Québec!

Grande nouveauté cette année, la tente Hékipia, petite sœur de la Huttopia, qui peut loger 2 adultes et 2 enfants. Dortoir cloisonné en 2 chambres avec lits, tout ce qu’il faut pour cuisiner et chauffage d’appoint. Il ne reste à apporter que sacs de couchage, serviettes, produits de toilette et bouffe.

Aux centres touristiques du Lac-Simon et du Lac-Kénogami, à la Réserve faunique La Vérendrye, et aux campings des Voltigeurs, à Drummondville, et de la Baie-de-Percé.

93$/nuit en basse saison et 109$/nuit en haute saison.