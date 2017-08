Visiter le Québec en 15 produits gourmands

Le canard du lac Brome

C’est quoi: déjà plus de 100 ans que le canard de Pékin est élevé sur la rive ouest du lac Brome. L’entreprise Canards du lac Brome est un leader en Amérique du Nord dans son domaine et propose toujours des viandes savoureuses et d’excellents produits transformés.

On aime: Canard en fête (23-24 septembre 2017), un festival qui a lieu dans le magnifique village de Knowlton. On y rencontre des producteurs agricoles, on assiste à des démonstrations culinaires dans une ambiance festive. Et, évidemment, on goûte au fameux canard du lac Brome!

On cuisine: des spaghettis au canard confit et à la bette à carde.