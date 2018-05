10 bonnes raisons d’emprunter le chemin du fleuve Saint-Laurent

Suivre la route des baleines

Pendant l’été, 12 espèces de mammifères marins fréquentent les eaux de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, dont la plus spectaculaire est le rorqual bleu, aussi long que trois autobus scolaires. L’endroit le plus connu pour les observer est Tadoussac. On visite d’abord le Centre d’interprétation des mammifères marins, un petit musée animé où il est possible de suivre toute l’actualité sur les baleines dans le Saint-Laurent. Puis, on va les observer à bord d’un bateau confortable ou d’un Zodiac. Une vingtaine d’entreprises offrent des excursions d’observation des baleines dans Charlevoix et tout le long de la Côte-Nord, de Tadoussac jusqu’à Havre-Saint-Pierre, ainsi que du côté de la Gaspésie. À Longue-Pointe-de-Mingan, il est même possible de passer une journée en mer en compagnie des chercheurs scientifiques de la station de recherche des îles Mingan. Un secret : aux Bergeronnes, sur le cap de Bon-Désir, les grosses créatures marines nous passent presque sous le nez. Imaginez le spectacle de la grande bleue, dont le poids peut atteindre les 135 tonnes ! www.tourismecote-nord.com

Ce texte est une mise à jour d'un reportage publié le 3 mai 2015.

Photo: Marc Loiselle