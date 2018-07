Époustouflante Indonésie

Bali: aube bleue sur le volcan Batur

Le mont Batur, ou Gunung Batur, est un volcan balinais actif de 1 717 mètres. Deuxième en importance sur l’île, son sommet offre une vue imprenable sur le volcan Agung, montagne sacrée de 3 142 mètres de haut. L’ascension, accessible à tous en quelques heures à peine, vaut vraiment la chandelle en pleine nuit. L’arrivée au sommet avant l’aube offre un spectacle comme si on émergeait d’un songe. Une magie s’opère, une minute à la fois, alors qu’on se sent bercés par les nuages de coton doux et caressés des premiers rayons.