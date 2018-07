Communier avec une nature éblouissante en Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde ? Eh oui ! Il suffit d’oser le Kerala, un petit État du sud surnommé le « pays de Dieu ». Un peu exagéré ? On pourrait le penser. Mais on est prêt à le croire quand on explore ses labyrinthes de rivières, de canaux et de lagunes, ses plages, ses jardins de thé et d’épices, et ses réserves naturelles remplies d’animaux sauvages.